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РФ авіабомбами обстріляла Куп'янський район: є загиблі, поранено рятувальників і слідчого

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Кругляківка, Понеділок 07 серпня 2023 22:09
РФ авіабомбами обстріляла Куп'янський район: є загиблі, поранено рятувальників і слідчого Фото: Наслідки обстрілу Кругляківки (t.me/ermaka2022)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни сьогодні, 7 серпня, обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка у Харківській області. В результаті цього загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Влучили по приватних будинках. Пʼятеро людей були поранені", - додав Єрмак.

Інформація від МВС

Голова МВС України Ігор Клименко повідомив, що внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримали травми.

"Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами", - написав міністр.

Фото: Наслідки удару (t.me/police_kh_region)

За його словами, поранені 2 рятувальників ДСНС та слідчий поліції Харківської області.

Інформація від глави області

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що госпіталізували до лікувальних установ 2 жінок та 2 чоловіків. Ще одна жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.

"Зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки", - додав Синєгубов.

Обстріли Куп'янського району

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, протягом минулого тижня окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені ними раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Сьогодні російські окупанти обстріляли село Кучерівка Харківської області. Двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Раніше росіяни теж обстрілювали Кучерівку Куп'янського району Харківської області. Зокрема, в середині липня загарбники скинули авіабомбу на Кучерівку, тоді поранення отримав 74-річний чоловік.

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