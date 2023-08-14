Росіяни вночі обстріляли Ізюм: постраждала жінка

Цієї ночі російські війська атакували Ізюм у Харківській області. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

"Близько 01:00 ворог обстріляв місто Ізюм. Постраждала 42-річна жінка. Її доставили до місцевої лікарні. Пошкоджено будинок потерпілої", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Обстріли Харківської області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють населені пункти регіону.

Так, 10 серпня російські військові атакували Купʼянський район Харківської області. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна - отримала поранення.

А 7 серпня окупанти обстріляли село Кругляківка Харківської області, використавши чотири керовані авіабомби. В результаті обстрілу загинули двоє людей, ще девʼять - отримали поранення.