Россияне снова обстреляли Харьковскую область: есть погибший и раненые

Как сообщили в ОВА, в результате вражеских обстрелов по поселку Казачья Лопань погиб 50-летний мужчина. Еще двое, по данным медиков, получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Также оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. В результате пострадали мужчина и женщина. Врачи оказывают им помощь.

Обстрелы Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населённые пункты региона.

Так, 10 августа российские военные атаковали Купянский район Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще один - получил ранения.

А 7 августа оккупанты обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемых авиабомба. В результате обстрела погибли два человека, еще девять - получили ранения.

Кроме того, сегодня ночью российские войска атаковали Изюм в Харьковской области. В результате обстрела пострадала женщина.