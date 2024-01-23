Росіяни знову обстріляли Харків: відомо про 7 постраждалих

В результаті вечірнього російського обстрілу Харкова сім людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та " Суспільне ".

"Попередньо є 7 постраждалих містян, але ця сумна цифра може уточнюватися", - повідомив Терехов.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні близько 22:00 в Харкові було чутно звуки вибухів, після чого глава Харківської обласної державної адміністрації повідомив, що в місті зафіксовано три влучання.

Наслідки атаки

"На цю хвилину двоє поранених госпіталізовані до медичних установ", - повідомив Синєгубов.

За його словами, російські окупанти влучили в освітню установу, також пошкоджена житлова інфраструктура та є загорання авто.

Водночас директор обласного Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта повідомив, що трьох поранених шпиталізували з уламковими пораненнями рук і ніг

"У центрі Харкова, попередньо, троє поранених - дві жінки, один чоловік. Вони перебувають у стані середньої тяжкості", - заявив Забашта.

Згодом Синєгубов зазначив, що медики надають допомогу чотирьом пораненим, серед них - чотирирічна дитина. Загрози життю дитини немає.

Дві жінки також госпіталізовані, перебувають у середньому стані. Ще одному чоловікові надали допомогу на місці, стан легкий.

Ракетний удар 23 січня

Зазначимо, що російська армія вночі та вранці 23 січня також завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 22 із 44 ракет.

Тоді під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки масованої ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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