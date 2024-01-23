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В Харкові пролунали вибухи

Харків, Вівторок 23 січня 2024 22:11
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В Харкові пролунали вибухи Фото: в Харкові пролунали вибухи (Павло Петров)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 січня, в Харкові було чути звуки вибухів.В області на той момент була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

"Вибухи у Харкові. Перебувайте в укриттях!", - наголосив глава ОВА.

Карта повітряних тривог станом на 22:10 виглядає так:

В Харкові пролунали вибухи

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 22 із 44 ракет. Зазначимо, що раніше військові повідомили, що росіяни випустили 41 ракету.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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харков Війна Росії проти України
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