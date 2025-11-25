Росіяни знову масовано атакують об'єкти енергетики, - Міненерго

А в Білій Церкві Київської області внаслідок обстрілу російськими військами загинула одна людина, ще є постраждалі, серед яких 14-річна дівчина.
У ніч на 25 листопада Росія провела масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України, що потребуватиме оперативного оцінювання збитків і підготовки до відновлювальних робіт надалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міненерго в мережі Telegam.
У ніч на 25 листопада фіксується комбінована атака на ключові елементи енергетичної системи країни. Обстріли торкнулися кількох районів, створюючи загрозу стабільній роботі об'єктів.
Фахівці Міненерго розпочнуть оцінювання наслідків і проведення відновлювальних робіт одразу після того, як дозволить безпекова ситуація.
Основним завданням є мінімізація перебоїв в енергопостачанні та забезпечення безпеки персоналу.
Міненерго звертається до жителів зберігати спокій, суворо дотримуватися заходів безпеки та стежити за офіційними оновленнями щодо ситуації.
Атаки на енергетику вже неодноразово використовувалися противником як засіб дестабілізації. У зв'язку з цим українські служби продовжують цілодобове спостереження за об'єктами інфраструктури та готові до швидкого реагування.
У ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через російську атаку, після чого в Києві було зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна столична влада.
А в Білій Церкві Київської області внаслідок обстрілу російськими військами загинула одна людина, ще є постраждалі, серед яких 14-річна дівчина.
Нагадуємо, що в Україні на вівторок, 25 листопада, заплановані планові вимкнення електроенергії для побутових і промислових споживачів. Згідно з даними "Укренерго", у більшості регіонів діятимуть графіки з обсягом відключень від 0,5 до 2,5 черг. Можливо, ситуація зміниться на тлі нічного обстрілу.
Зазначимо, що ДТЕК опублікував графіки відключень електрики для Києва, однак варто враховувати, що ситуація може змінитися після нічного обстрілу.