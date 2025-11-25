Росіяни знову масовано атакують об'єкти енергетики, - Міненерго

У ніч на 25 листопада фіксується комбінована атака на ключові елементи енергетичної системи країни. Обстріли торкнулися кількох районів, створюючи загрозу стабільній роботі об'єктів.

Дії енергетиків

Фахівці Міненерго розпочнуть оцінювання наслідків і проведення відновлювальних робіт одразу після того, як дозволить безпекова ситуація.

Основним завданням є мінімізація перебоїв в енергопостачанні та забезпечення безпеки персоналу.

Рекомендації для громадян

Міненерго звертається до жителів зберігати спокій, суворо дотримуватися заходів безпеки та стежити за офіційними оновленнями щодо ситуації.

Контекст загроз

Атаки на енергетику вже неодноразово використовувалися противником як засіб дестабілізації. У зв'язку з цим українські служби продовжують цілодобове спостереження за об'єктами інфраструктури та готові до швидкого реагування.

Що відомо про атаку на Україну в ніч на 25 листопада

У ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через російську атаку, після чого в Києві було зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна столична влада.