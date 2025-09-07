Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Російські військові знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Станом на 22:53 ворожі безпілотники рухалися:
Крім того, в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини рухається ворожий розвідувальний дрон. Залучено засоби для його збиття.
О 23:12 військові повідомили про наближення "Шахедів" до міста Кременчук Полтавської області.
О 23:21 дрони рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
Станом на 23:40 російські дрони рухалися:
О 23:56 ворожі БпЛА рухалися з Черкащини на Київщину (Білоцерківський район).
Також зафіксовано рух дронів у напрямку Миколаєва.
О 00:25 декілька груп безпілотників у Київській області рухалися курсом на Обухів.
Моніторингові пабліки повідомили про атаку ворожих дронів на Трипільську ТЕС у Трипіллі та місто Українка в Київській області.
О 00:38 ударний безпілотник із акваторії Чорного моря рухався курсом на Чорноморське.
Станом на 00:41 декілька груп "Шахедів" рухалися:
Станом на 00:56 ворожі дрони рухалися:
О 01:10 група БпЛА рухалася з Черкаської на Київську область.
О 01:59 декілька груп дронів рухалися з Чернігівської на Київську область.
Також група безпілотників рухалася у напрямку Павлограда.
Станом на 02:13 групи російських "Шахедів" рухалися на Глеваху та Обухів.
О 02:24 дрони рухалися курсом на Васильків.
О 02:47 військові повідомили про рух дронів із півдня у напрямку Києва. На околицях столиці лунають вибухи через наближення "Шахеда".
О 03:22 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА з півдня у напрямку Києва.
О 05:03 з'явилася група безпілотників у Чернігівській області в південно-західному напрямку.
Станом на 05:23 карта повітряних тривог України виглядала так:
В ніч на 7 вересня російські терористи масовано обстріляли Україну дронами-камікадзе, крилатими і балістичними ракетами. В цілому, агресор використав понад 800 ударних дронів і 13 ракет.
Від атаки постраждали Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Кременчук, Павлоград, Кривий Ріг та інші населені пункти.
Зокрема, у Києві "Шахеди" пошкодили два житлових будинки, загинула жінка з немовлям, постраждали як мінімум 20 людей.
У столиці дрони пошкодили будівлю Кабінету міністрів, на верхніх поверхах спалахнула масштабна пожежа.
Детальніше про нову тактику Росії з огляду на уражені цілі, - читайте в матеріалі РБК-Україна.