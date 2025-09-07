UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Фото: Україну атакують російські ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Станом на 22:53 ворожі безпілотники рухалися:

  • на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину;
  • з Дніпропетровщини на Кіровоградщину;
  • на Донеччині (Покровський район);
  • в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини;
  • на межі Сумщини та Чернігівщини.

Крім того, в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини рухається ворожий розвідувальний дрон. Залучено засоби для його збиття.

О 23:12 військові повідомили про наближення "Шахедів" до міста Кременчук Полтавської області.

О 23:21 дрони рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Станом на 23:40 російські дрони рухалися:

  • з Кіровоградської та Полтавської областей у напрямку Черкаської області;
  • в Донецькій області (Покровський район);
  • в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одеської області.

О 23:56 ворожі БпЛА рухалися з Черкащини на Київщину (Білоцерківський район).

Також зафіксовано рух дронів у напрямку Миколаєва.

О 00:25 декілька груп безпілотників у Київській області рухалися курсом на Обухів.

Моніторингові пабліки повідомили про атаку ворожих дронів на Трипільську ТЕС у Трипіллі та місто Українка в Київській області.

О 00:38 ударний безпілотник із акваторії Чорного моря рухався курсом на Чорноморське.

Станом на 00:41 декілька груп "Шахедів" рухалися:

  • на сході Дніпропетровщини (Павлоградський район).
  • на сході Харківщини курсом на Донеччину.

Станом на 00:56 ворожі дрони рухалися:

  • з Сумської на Чернігівську область;
  • на межі Дніпропетровської та Запорізької областей;
  • у Харківській області курсом на Балаклію;
  • у Донецькій області.

О 01:10 група БпЛА рухалася з Черкаської на Київську область.

О 01:59 декілька груп дронів рухалися з Чернігівської на Київську область.

Також група безпілотників рухалася у напрямку Павлограда.

Станом на 02:13 групи російських "Шахедів" рухалися на Глеваху та Обухів.

О 02:24 дрони рухалися курсом на Васильків.

О 02:47 військові повідомили про рух дронів із півдня у напрямку Києва. На околицях столиці лунають вибухи через наближення "Шахеда".

О 03:22 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА з півдня у напрямку Києва.

О 05:03 з'явилася група безпілотників у Чернігівській області в південно-західному напрямку.

Станом на 05:23 карта повітряних тривог України виглядала так:

Масований обстріл Росії

В ніч на 7 вересня російські терористи масовано обстріляли Україну дронами-камікадзе, крилатими і балістичними ракетами. В цілому, агресор використав понад 800 ударних дронів і 13 ракет.

Від атаки постраждали Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Кременчук, Павлоград, Кривий Ріг та інші населені пункти.

Зокрема, у Києві "Шахеди" пошкодили два житлових будинки, загинула жінка з немовлям, постраждали як мінімум 20 людей.

У столиці дрони пошкодили будівлю Кабінету міністрів, на верхніх поверхах спалахнула масштабна пожежа.

Детальніше про нову тактику Росії з огляду на уражені цілі, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Війна в УкраїніАтака дронів