Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Станом на 22:53 ворожі безпілотники рухалися:

на Миколаївщині курсом на Кіровоградщину;

з Дніпропетровщини на Кіровоградщину;

на Донеччині (Покровський район);

в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини;

на межі Сумщини та Чернігівщини.

Крім того, в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини рухається ворожий розвідувальний дрон. Залучено засоби для його збиття.

О 23:12 військові повідомили про наближення "Шахедів" до міста Кременчук Полтавської області.

О 23:21 дрони рухалися з акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Станом на 23:40 російські дрони рухалися:

з Кіровоградської та Полтавської областей у напрямку Черкаської області;

в Донецькій області (Покровський район);

в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одеської області.

О 23:56 ворожі БпЛА рухалися з Черкащини на Київщину (Білоцерківський район).

Також зафіксовано рух дронів у напрямку Миколаєва.

О 00:25 декілька груп безпілотників у Київській області рухалися курсом на Обухів.

Моніторингові пабліки повідомили про атаку ворожих дронів на Трипільську ТЕС у Трипіллі та місто Українка в Київській області.

О 00:38 ударний безпілотник із акваторії Чорного моря рухався курсом на Чорноморське.

Станом на 00:41 декілька груп "Шахедів" рухалися:

на сході Дніпропетровщини (Павлоградський район).

на сході Харківщини курсом на Донеччину.

Станом на 00:56 ворожі дрони рухалися:

з Сумської на Чернігівську область;

на межі Дніпропетровської та Запорізької областей;

у Харківській області курсом на Балаклію;

у Донецькій області.

О 01:10 група БпЛА рухалася з Черкаської на Київську область.

О 01:59 декілька груп дронів рухалися з Чернігівської на Київську область.

Також група безпілотників рухалася у напрямку Павлограда.

Станом на 02:13 групи російських "Шахедів" рухалися на Глеваху та Обухів.

О 02:24 дрони рухалися курсом на Васильків.

О 02:47 військові повідомили про рух дронів із півдня у напрямку Києва. На околицях столиці лунають вибухи через наближення "Шахеда".

О 03:22 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА з півдня у напрямку Києва.

О 05:03 з'явилася група безпілотників у Чернігівській області в південно-західному напрямку.

Станом на 05:23 карта повітряних тривог України виглядала так: