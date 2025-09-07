Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": где риск ударов

По состоянию на 22:53 вражеские беспилотники двигались:

в Николаевской области курсом на Кировоградскую область;

с Днепропетровской на Кировоградскую область;

в Донецкой области (Покровский район);

в акватории Черного моря в направлении Одесской области;

на границе Сумской и Черниговской областей.

Кроме того, в акватории Черного моря в направлении Одесской области движется вражеский разведывательный дрон. Привлечены средства для его сбивания.

В 23:12 военные сообщили о приближении "Шахедов" к городу Кременчуг Полтавской области.

В 23:21 дроны двигались из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

По состоянию на 23:40 российские дроны двигались:

из Кировоградской и Полтавской областей в направлении Черкасской области;

в Донецкой области (Покровский район);

в акватории Черного моря в направлении юга Одесской области.

В 23:56 вражеские БПЛА двигались из Черкасской области в Киевскую область (Белоцерковский район).

Также зафиксировано движение дронов в направлении Николаева.

В 00:25 несколько групп беспилотников в Киевской области двигались курсом на Обухов.

Мониторинговые паблики сообщают, что стая дронов возвращается на Триполье в район Трипольской ТЭС.

По состоянию на 00:49 карта воздушных тревог Украины выглядела так: