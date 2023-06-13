Росіяни знову атакують підтоплений Херсон

Голова ОВА закликав усіх мешканців негайно пройти в укриття.

Прокудін поки не надав жодної додаткової інформації про обстріл.

Ситуація у Херсоні

Після підриву Каховської ГЕС, окупанти регулярно обстрілюють місто, намагаючись перешкодити евакуації мешканців. Так, загарбники відкривали вогонь 8 червня, тоді загинула одна людина, а ще 18 отримали поранення.

Наступного дня окупанти також обстріляли Херсон. А 10 червня росіяни розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівобережжя, через що три людини загинули та ще десяти отримали поранення.

Тим часом у місті та області рівень води поступово знижується. Це дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

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