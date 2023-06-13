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Россияне снова атакуют подтопленный Херсон

Фото: россияне снова атакуют подтопленный Херсон (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные в очередной раз открыли огонь по Херсону, который подтопило из-за подрыва захватчиками Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Глава ОВА призвал всех жителей немедленно пройти в укрытие.

Прокудин пока не предоставил никакой дополнительной информации об обстреле.

Ситуация в Херсоне

После подрыва Каховской ГЭС, оккупанты регулярно обстреливают город, пытаясь помешать эвакуации жителей. Так, захватчики открывали огонь 8 июня, тогда погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

На следующий день оккупанты также обстреляли Херсон. А 10 июня россияне расстреляли лодку с людьми, который пытались добраться до Херсона с оккупированного левобережья, из-за чего три человека погибли и еще десять получили ранения.

Между тем в городе и области уровень воды постепенно снижается. Это позволит спасателям проверить затопленные районы.

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ХерсонВойна России против Украины