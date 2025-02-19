Росіяни знову атакують Одесу: місто під атакою дронів
Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У Одесі було чутно вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Одеси Геннадія Труханова та Повітряні сили України.
Сьогодні, 19 лютого, після 20 години Труханов заявив, що в місті існує загроза застосування ударних дронів по місту.
Пізніше він закликав жителів міста пройти до укриттів та залишатись в безпечних місцях, після чого повідомив, що в місті було чутно вибухи.
"В місті чутно вибухи, лишайтеся в укриттях", - сказав він.
Зауважимо, що в Повітряних силах України також попередили, що в напрямку Одеси росіяни направили свої дрони з акваторії Чорного моря.
Атака на Одесу
Зауважимо, що раніше 19 лютого російські військові здійснили масовану атаку на Одесу та її район за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу кількість поранених зросла до чотирьох осіб.
Від атаки в деяких районах Одеси були введені аварійні відключення електроенергії. Критична інфраструктура продовжує працювати за допомогою генераторів.
РБК-Україна писало про те, яка зараз ситуація з енергооб'єктами для критичної інфраструктури в місті.
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