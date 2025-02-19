Россияне снова атакуют Одессу: город под атакой дронов
Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В Одессе были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и Воздушные силы Украины.
Сегодня, 19 февраля, после 20 часов Труханов заявил, что в городе существует угроза применения ударных дронов по городу.
Позже он призвал жителей города пройти в укрытия и оставаться в безопасных местах, после чего сообщил, что в городе были слышны взрывы.
"В городе слышны взрывы, оставайтесь в укрытиях", - сказал он.
Заметим, что в Воздушных силах Украины также предупредили, что в направлении Одессы россияне направили свои дроны из акватории Черного моря.
Атака на Одессу
Заметим, что ранее 19 февраля российские военные совершили массированную атаку на Одессу и ее район с помощью ударных беспилотников. В результате обстрела количество раненых возросло до четырех человек.
От атаки в некоторых районах Одессы были введены аварийные отключения электроэнергии. Критическая инфраструктура продолжает работать с помощью генераторов.
РБК-Украина писало о том, какая сейчас ситуация с энергообъектами для критической инфраструктуры в городе.
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