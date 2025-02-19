Россияне снова атакуют Одессу: город под атакой дронов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В Одессе были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и Воздушные силы Украины.

Сегодня, 19 февраля, после 20 часов Труханов заявил, что в городе существует угроза применения ударных дронов по городу.

Позже он призвал жителей города пройти в укрытия и оставаться в безопасных местах, после чего сообщил, что в городе были слышны взрывы.

"В городе слышны взрывы, оставайтесь в укрытиях", - сказал он.

Заметим, что в Воздушных силах Украины также предупредили, что в направлении Одессы россияне направили свои дроны из акватории Черного моря.