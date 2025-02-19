В Одесі відновлюють енергооб'єкти для критичної інфраструктури: яка зараз ситуація

У Одесі до кінця доби відновлять електропостачання для критичної інфраструктури, що дозволить розпочати запуск котелень. Ризик аварій зменшено завдяки оперативним заходам.

Про це заявила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Одеса. Офіційно" в Telegram.

За інформацією енергетиків ДТЕК "Одеські електромережі", до кінця доби буде відновлено електропостачання для критичної інфраструктури міста, що дозволить почати процес запуску котелень. Процес відновлення теплопостачання триватиме ще приблизно добу.

Ганна Позднякова повідомила, що теплоносій у системі був оперативно злито, що зменшує ризик пошкодження труб і дозволяє уникнути додаткових аварій та витрат на ремонт.

"Загалом ситуація контрольована. На місці працюють всі відповідні служби. Ризик масових проривів труб зведений до мінімуму", - зазначила вона.

Позднякова також акцентувала, що всі малі котельні міста забезпечені генераторами. Проблеми залишаються тільки з великими котельнями, які наразі знеструмлені. Для забезпечення їх безперебійного живлення активно ведеться будівництво розподіленої генерації.

На сьогодні в Одесу надійшли чотири з дев'яти установок, які вже встановлені на фундаменти, але не підключені через відсутність додаткового обладнання. Очікується, що необхідні компоненти надійдуть від партнерів UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.