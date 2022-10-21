Росіяни знову атакують Харків, - голова ОВА

"Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - написав він.

Мер міста Ігор Терехов також повідомив про серію вибухів.

Зазначимо, що в Харкові та області оголошено повітряну тривогу. Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено від 8:35

Терехов повідомив про "прильоти" по одному з підприємств Харкова.

"Попередньо потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування. Їх ступінь і чи є постраждалі в результаті ворожого обстрілу встановлює ДСНС", - написав він.

Оновлено від 8:55

П'ятеро людей постраждали внаслідок ранкового удару росіян по Харкову

Голова ОВА Олег Синєгубов також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста через атаку.