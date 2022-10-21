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Росіяни знову атакують Харків, - голова ОВА

Фото: росіяни знову атакують Харків (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти знову б'ють по Харкову у п'ятницю, 21 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.

"Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - написав він.

Мер міста Ігор Терехов також повідомив про серію вибухів.

Зазначимо, що в Харкові та області оголошено повітряну тривогу. Жителів просять залишатися в укриттях.

Оновлено від 8:35

Терехов повідомив про "прильоти" по одному з підприємств Харкова.

"Попередньо потрапляння до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території. Є руйнування. Їх ступінь і чи є постраждалі в результаті ворожого обстрілу встановлює ДСНС", - написав він.

Оновлено від 8:55

П'ятеро людей постраждали внаслідок ранкового удару росіян по Харкову

Голова ОВА Олег Синєгубов також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста через атаку.

Нагадаємо, вчора в Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні, дві людини загинуло.

18 жовтня дві людини постраждали через атаку окупантів на Харківську область з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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