У Харківській області автомобіль ДСНС підірвався на міні: є загиблі

У середу, 20 жовтня, в Ізюмському районі Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні. Внаслідок події є жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він наголосив, що рівень мінної небезпеки в області все ще залишається дуже високим.

"Вчора в Ізюмському районі на міні вибухнув автомобіль зі співробітниками ДСНС. На жаль, 2 особи загинули, ще 4 отримали поранення", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові скинули над Дергачами на Харківщині міни з відкладеною детонацією. Мешканців закликають бути дуже обережними.

Також ми писали, що у деокупованих районах Харківської області шестеро людей вибухнули на ворожих мінах.

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