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Росіяни били по Харківській області з артилерії та мінометів, двоє людей постраждали

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Харківська область, Середа 19 жовтня 2022 09:14
Росіяни били по Харківській області з артилерії та мінометів, двоє людей постраждали Ілюстративне фото: росіяни били по Харківській області з артилерії та мінометів, двоє людей постраждали (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти 18 жовтня атакували Харківську область з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Минулої доби ворог завдавав ракетних ударів по Харкову та продовжував терор мирного населення прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ територій Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів", - написав він.

Синєгубов зазначив, що під ворожий вогонь потрапили населені пункти: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями булогоспіталізовано двох людей - 28-річну жінку в Чугуївському районі та 57-річного чоловіка в Куп'янському.

Окрім цього, Синєгубов повідомив, що росіяни намагалися йти в наступ в районі населених пунктів Огірцеве Чугуївського району та Дворічна Куп'янського району. Але ЗСУ змусили їх відступили з втратами.

Нагадаємо, вчора росіяни запустили по Харкову 8 ракет з російського Бєлгорода.

Вдень 14 жовтня окупанти знову завдали ракетного удару по Харкову. У місті було зафіксовано щонайменше чотири "прильоти".

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