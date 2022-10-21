Россияне снова атакуют Харьков, - глава ОВА

Российские оккупанты снова бьют по Харькову в пятницу, 21 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.
"Российские оккупанты наносят удары по областному центру", - написал он.
Мэр города Игорь Терехов также сообщил о серии взрывов.
Отметим, что в Харькове и области объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях.
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Терехов сообщил о "прилетах" по одному из предприятий Харькова.
"Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения. Их степень и есть ли пострадавшие в результате вражеского обстрела устанавливает ГСЧС", - написал он.
Напомним, вчера в Харьковской области автомобиль ГСЧС взорвался на вражеской мине, два человека погибли.
18 октября два человека пострадали из-за атаки оккупантов на Харьковскую область из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
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