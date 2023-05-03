Росіяни знову атакували прикордоння Чернігівської та Сумської областей: є руйнування

Сьогодні ввечері, 3 травня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

"Станом на 20:00 3 травня російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, станом на 16:00 російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Також раніше ми писали, що у вівторок, 2 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів сталося займання житлового будинку, постраждали дві місцеві жительки.

Пізніше росіяни ще п'ять разів обстріляли прикордоння.

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