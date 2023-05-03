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Росіяни знову атакували прикордоння Чернігівської та Сумської областей: є руйнування

Фото: росіяни знову атакували прикордоння Чернігівської та Сумської областей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні ввечері, 3 травня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Станом на 20:00 3 травня російські війська тричі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

  • З 15:50 до 16:10 зафіксовано 13 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Рожковичі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, пожежа в будинку. Інформація про втрати серед цивільного населення не надходила.
  • З 18:00 до 18:33 зафіксовано 8 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Велика Берізка.
  • З 18:47 до 19:10 зафіксовано 14 "приходів", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Гута-Студенецька.

Нагадаємо, у середу, 3 травня, станом на 16:00 російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Також раніше ми писали, що у вівторок, 2 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів сталося займання житлового будинку, постраждали дві місцеві жительки.

Пізніше росіяни ще п'ять разів обстріляли прикордоння.

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