RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне снова атаковали приграничье Черниговской и Сумской областей: есть разрушения

Фото: россияне снова атаковали приграничье Черниговской и Сумской областей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня вечером, 3 мая, российские войска трижды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из минометов и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"По состоянию на 20:00 3 мая российские войска трижды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей", - говорится в сообщении.

  • С 15:50 до 16:10 зафиксировано 13 "приходов", предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Рожковичи. Есть повреждение гражданской инфраструктуры, пожар дома. Информация о потерях среди гражданского населения не поступала.
  • С 18:00 до 18:33 зафиксировано 8 "приходов", вероятно из ствольной артиллерии, в районе населенного пункта Великая Березка.
  • С 18:47 до 19:10 зафиксировано 14 "приходов", предположительно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Гута-Студенецкая.

Напомним, в среду, 3 мая, по состоянию на 16:00 российские войска дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.

Также ранее мы писали, что во вторник, 2 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрела одного из населенных пунктов произошло возгорание жилого дома, пострадали две местные жительницы.

Позже россияне еще пять раз обстреляли приграничье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьЧерниговская областьВойна России против Украины