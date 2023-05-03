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Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

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Чернігівська область, Сумська область , Середа 03 травня 2023 16:16
Росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей Фото: росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 3 травня, станом на 16:00 російські війська двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

Як повідомляється, з 10:30 до 10:35 зафіксовано 4 "приходи", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Нововасилівка.

Близько 10:30 зафіксовано 2 "приходи", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Бучки.

В обох випадках про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 2 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів сталося займання житлового будинку, постраждали дві місцеві жительки.

Пізніше росіяни ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

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