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Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей: є руйнування

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Чернігівська область, Сумська область , Вівторок 02 травня 2023 16:43
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей: є руйнування Фото: росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 2 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Станом на 16:00 2 травня російські війська ще шість разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей", - йдеться в повідомленні.

  • З 12:20 до 13:05 зафіксовано 10 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії: 4 в район населеного пункту Красний Хутір, 6 в район населеного пункту Буда-Вороб'ївська.
  • З 13:48 до 13:55 зафіксовано 21 "приход", ймовірно з РСЗВ, по населеному пункту Семенівка. Внаслідок обстрілу сталося займання житлового будинку. За попередніми даними, постраждали дві місцеві жительки. Інформація уточнюється.
  • З 13:30 до 13:50 зафіксовано 9 "приходів", ймовірно зі ствольної артилерії, в район дороги на населеного пункту Гірськ.
  • З 13:55 до 14:05 зафіксовано ще 3 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Гірськ. Пошкоджено приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.
  • З 14:40 до 15:00 зафіксовано 2 "приходи", ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Миколаївка.
  • З 15:10 до 15:40 зафіксовано 8 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по населеному пункту Будівельне.
Фото: наслідки обстрілу військами РФ населеного пункту Гірськ Чернігівської області (facebook.com/kommander.nord)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з 22:00 1 травня по 08:00 2 травня.

Також раніше ми писали, що росіяни обстріляли Чернігівську область та влучили в освітній заклад, який не працює. При цьому через атаку загинула дитина, яка знаходилась неподалік.

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