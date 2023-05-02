Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли північний кордон України
Станом на 22:00 вівторка, 2 травня, російські війська ще п'ять разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
З 15:25 до 15:45 зафіксовано вісім приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, по населеному пункту Залізний Міст.
З 15:05 до 16:05 зафіксовано 16 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Зноб-Трубчевське.
"З 16:50 до 17:10 зафіксовано 8 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Залізний Міст. Внаслідок артобстрілу по населеному пункту сталась пожежа житлового будинку та господарчих будівель. Будинок знищений вогнем. Вогнем знищено житловий будинок. Інформація щодо постраждалих осіб не надходила", - сказано в повідомленні.
З 20:35 до 20:40 зафіксовано два приходи, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Баранівка.
З 20:05 до 20:35 зафіксовано 7 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі населеного пункту Шалигіне.
Попередньо, про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Також за даними Сумської ОВА, росіяни протягом дня здійснили 19 обстрілів прикордонних громад:
- Білопільської;
- Юнаківської;
- Ворожбянської;
- Миропільської;
- Середино-Будської;
- Глухівської;
- Зноб-Новгородської;
- Шалигинської;
- Есманської;
- Великописарівської;
- Новослобідської.
Там всього зафіксовано 112 вибухів. На жаль, є руйнування.
Середино-Будська громада: росіяни здійснили авіаудар (7 вибухів) по
місту Середино-Буда.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено навчальний заклад, 8 приватних житлових будинків, два багатоквартирні житлові будинки, магазин, ЛЕП. Також по території громади били з артилерії - 12 вибухів", - сказано в повідомленні.
Юнаківська громада - був обстріл зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено території та споруди одного із агропідприємств. Також ворог бив з мінометів. Крім того, з ворожого БпЛА скинули 2 ВОГ. Пошкоджено автомобіль.
Великописарівська громада - здійснено мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин та приватний житловий будинок.
Глухівська громада - був артилерійський обстріл. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено нежиле приміщення одного з підприємств.
Зноб-Новгородська громада - росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено ферму, де утримувались телята, та лісопилку.
- Білопільська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.
- Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли - 18 вибухів.
- Новослобідська громада: ворог бив з міномету - 1 вибух.
- Шалигинська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
- Есманська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (2 вибухи).
- Ворожбянська громада: зафіксовано 5 вибухів з мінометів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з 22:00 1 травня по 08:00 2 травня.
Також раніше ми писали, що росіяни обстріляли Чернігівську область та влучили в освітній заклад, який не працює. При цьому через атаку загинула дитина, яка знаходилась неподалік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.