Росіяни знову атакували Марганецьку громаду у Дніпропетровській області

У суботу, 5 листопада, росіяни знову атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атак окупантів постраждав Нікопольський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Вдень окупаційні війська російської федерації вдарили по Марганецькій громаді", - заявив Лукашук.
За його словами, росіяни поцілили по території одного з сіл. Лукашук додав, що на щастя, ніхто не постраждав.
"Наразі ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна", - пояснив голова облради.
Він закликав тамтешніх мешканців триматися ближче до безпечних місць.
Нагадаємо, що російські окупанти вночі 5 листопада завдали ударів з "Градів" і важкої артилерії по Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
Вночі 4 листопада у Дніпропетровській області збили 8 російських дронів-камікадзе.
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