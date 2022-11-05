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Росіяни знову атакували Марганецьку громаду у Дніпропетровській області

Фото: Росіяни знову атакували Марганецьку громаду у Дніпропетровській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 5 листопада, росіяни знову атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атак окупантів постраждав Нікопольський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вдень окупаційні війська російської федерації вдарили по Марганецькій громаді", - заявив Лукашук.

За його словами, росіяни поцілили по території одного з сіл. Лукашук додав, що на щастя, ніхто не постраждав.

"Наразі ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна", - пояснив голова облради.

Він закликав тамтешніх мешканців триматися ближче до безпечних місць.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 5 листопада завдали ударів з "Градів" і важкої артилерії по Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Вночі 4 листопада у Дніпропетровській області збили 8 російських дронів-камікадзе.

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