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ППО круто попрацювала. У Дніпропетровській області вночі збили 8 дронів-камікадзе ворога

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П'ятниця 04 листопада 2022 07:50
ППО круто попрацювала. У Дніпропетровській області вночі збили 8 дронів-камікадзе ворога Фото: У Дніпропетровській області збили 8 дронів-камікадзе ворога (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Окупанти у ніч на 4 листопада атакували дронами-камікадзе Дніпропетровську область. Усі ворожі безпілотники було збито українськими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що наша ППО круто попрацювала.

"Приземлила" 8 ворожих Shahed-136. Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі", - вказав Резніченко.

Однак тероризували росіяни район й іншою зброєю. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади: Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку.

На щастя, минулося без постраждалих. Водночас у Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.

"В інших районах вночі волала сирена, та обійшлося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Росіяни обстріляли Дніпропетровську область / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, 3 листопада сили ППО збили чотири іранські дрони-камікадзе у небі над Дніпропетровською областю.

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