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Росіяни вночі з "Градів" накрили Нікопольський район: спалахнули пожежі

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Субота 05 листопада 2022 08:05
Росіяни вночі з "Градів" накрили Нікопольський район: спалахнули пожежі Фото: Росіяни вночі з "Градів" накрили Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вночі 5 листопада завдали ударів з "Градів" і важкох артилерії по Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Стріляли з тимчасово окупованого Енергодару по трьох громадах - Червоногригорівській, Марганецькій та Нікопольській", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що найбільше дісталося Нікополю. На місто противник скерував майже 40 снарядів. Спалахнули дві пожежі. Вогнеборці полум’я уже утихомирили.

Внаслідок обстрілів понівечені півтора десятки багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди та газопровід. Поцілили й по місцевому ліцею, промисловому та транспортному підприємствах. Пошкоджені виробничі потужності та майно.

"На щастя, всюди минулося без загиблих та поранених. В інших районах ніч з сиреною та без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

До слова, військові з повітряного командування "Схід" знищили ще один ворожий Shahed-136. Збили курсуючий боєприпас у Синельниківському районі.

Росіяни вночі з "Градів" накрили Нікопольський район / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, вночі 4 листопада у Дніпропетровській області збили 8 російських дронів-камікадзе.

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