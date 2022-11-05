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Россияне снова атаковали Марганецкую общину в Днепропетровской области

Фото: Россияне снова атаковали Марганецкую общину в Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 5 ноября, россияне снова атаковали Днепропетровскую область. В результате атак оккупантов пострадал Никопольский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Днем оккупационные войска российской федерации ударили по Марганецкой общине", - заявил Лукашук.

По его словам, россияне попали по территории одного из сел. Лукашук добавил, что, к счастью, никто не пострадал.

"Сейчас ситуация в Никопольском районе снова неспокойная", - объяснил глава облсовета.

Он призвал местных жителей держаться поближе к безопасным местам.

Напомним, что российские оккупанты ночью 5 ноября нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Ночью 4 ноября в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе.

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