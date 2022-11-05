Россияне снова атаковали Марганецкую общину в Днепропетровской области

"Днем оккупационные войска российской федерации ударили по Марганецкой общине", - заявил Лукашук.

По его словам, россияне попали по территории одного из сел. Лукашук добавил, что, к счастью, никто не пострадал.

"Сейчас ситуация в Никопольском районе снова неспокойная", - объяснил глава облсовета.

Он призвал местных жителей держаться поближе к безопасным местам.