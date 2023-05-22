Росіяни знову атакували Куп'янськ: поранені двоє жінок

Російські окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області у понеділок, 22 травня. Поранення отримали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. На жаль, поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років", - розповів він.

За даними очільника регіону, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Крім того, через обстріл в місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура.

"На місці працюють екстрені служби", - додав Синєгубов.

Обстріли Харківської області за добу

Зранку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.

Зокрема, внаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік. Також під обстрілом були Вовчанськ, Чугуїв, Козача Лопань, Кам'янка.

Додамо, що останнім часом мешканці Харкова частіше стали чути звуки вибухів. Вони часто доносяться до міста під час обстрілів Харківського району, зокрема Циркунів. Наприклад, під час одного з таких обстрілів одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Нагадаємо, ЗСУ повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області, вибивши ворога з лівобережної частини міста у вересні 2022 року.