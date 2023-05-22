У Харкові було чутно вибух під час повітряної тривоги

У Харкові під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 22 травня, було чути гучний вибух. За попередньою інформацією він прозвучав за межами міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Про причини та наслідки вибухів поки що нічого не повідомляється. Жителів області до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Обстріли Харкова

Внаслідок успішного контрнаступу Збройних Сил України на Харківському напрямку, який відбувся восени минулого року, росіяни були позбавлені можливості атакувати місто зі ствольної артилерії та РСЗВ, але вони продовжують завдавати ударів використовувати ракети різних класів та дрони-камікадзе.

Більшість обстрілів області проводять росіяни за допомогою ракетних систем С-300. Але 20 травня на Харків було здійснено атаку за допомогою дрона-камікадзе. Також вчора окупанти обстріляли територію Харкова та області. Окупанти вкотре завдали ракетного удару по селу Циркуни Харківського району з використанням ракет С-300.