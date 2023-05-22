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Россияне снова атаковали Купянск: ранены две женщины

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Харьков, Понедельник 22 мая 2023 12:59
Россияне снова атаковали Купянск: ранены две женщины Фото: оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области 22 мая (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты снова обстреляли Купянск Харьковской области в понедельник, 22 мая. Ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. К сожалению, ранения получили 2 женщины - 76-ти и 53-х лет", - рассказал он.

По данным главы региона, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Кроме того, из-за обстрелов в городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура.

"На месте работают экстренные службы", - добавил Синегубов.

Обстрелы Харьковской области в сутки

Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что за прошедшие сутки оккупанты из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.

В частности, в результате ракетного удара по с. Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Потерпел ранение гражданский мужчина. Также под обстрелом были Волчанск, Чугуев, Казачья Лопань, Каменка.

Добавим, что в последнее время жители Харькова чаще стали слышать звуки взрывов. В частности, они доносятся в город во время обстрелов Харьковского района, в частности Цыркунов. Например, во время одного из таких обстрелов один человек погиб, двое получили ранения.

Напомним, ВСУ полностью освободили город Купянск Харьковской области, выбив врага из левобережной части города в сентябре 2022 года.

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