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На Куп'янському напрямку лінії оборони на дуже високому рівні, - Зеленський

Неділя 25 лютого 2024 18:54
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На Куп'янському напрямку лінії оборони на дуже високому рівні, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

На Куп'янському напрямку українські лінії оборони на дуже високому рівні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію за результатами форуму "Україна. Рік 2024".

"Зараз за це (за оборонні лінії, - ред.) буде відповідати головком та міністр оборони. Для цього і робиться аудит. Після цього ми побачимо слабкі місця. До речі, як мені відомо, то на Куп'янському напрямку у нас все це було зроблено на дуже високому рівні. Це береться за приклад для інших напрямків", - заявив він.

Бої під Куп'янськом

Спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявляв про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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