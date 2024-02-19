Коли РФ може розпочати наступ на Куп'янськ і від чого залежить: думка експерта

Наступ РФ на Куп'янському напрямку послабився, проте окупанти можуть перекинути додаткові сили з-під Авдіївки і тиск загарбників може посилитися.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На сході Росія просувається з боку Кремінної. Минулого року під час інтенсивних боїв у посадках уздовж лінії фронту невеликі ділянки переходили з рук у руки. Тепер окупанти знову починають рух уперед.

На Сватівському відрізку зростає тиск на захід у районі Тернів і Ямполівки. Від самої Кремінної росіяни наступають у двох напрямках - на Куп'янськ і Лиман - зібравши угруповання з близько 110 000 військових.

За даними ISW, Росія перекинула частини з прикордонних районів під Іванівку (на схід від Куп'янська), а також на Лиманський напрямок, за останні дні безуспішно намагалася просунутися на рубіж Кислівка-Котлярівка з боку Табаївки.

Коли може посилитися наступ на Куп'янськ

Олексій Гетьман зазначає, що останнім часом ворожий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку послабився, і це було викликано перекиданням сил на Авдіївку. І після того, як війська повернуть назад, спроби пройти вперед на Куп'янськ посиляться.

Скріншот: Куп'янськ (deepstatemap.live)

"У них завдання вийти на Куп'янськ і на Куп'янськ-Вузловий. Хочуть вийти на річку Оскіл, пробувати форсувати її. Але як кажуть люди, які там воюють, шансів форсувати Оскол немає. Оскільки наш західний берег укріплений, там гірський кряж і на позиціях пристріляна артилерія", - розповів він.

Ситуація на фронті

Російські війська, схоже, не мають наміру знижувати інтенсивність наступальних дій після захоплення Авдіївки. Просто зараз окупанти активізуються на низці інших напрямків, а західні ЗМІ вже пишуть про найнебезпечніше становище ЗСУ з перших місяців повномасштабної війни.

Детальніше про це, можливі загрози і про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.