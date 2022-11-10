ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знищують інфраструктуру зв'язку на окупованих територіях. Маляр назвала причини

Новость на русском →
Четвер 10 листопада 2022 11:33
Росіяни знищують інфраструктуру зв'язку на окупованих територіях. Маляр назвала причини Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna_maliar)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники знищують інфраструктуру зв'язку на тимчасово окупованих територіях, аби мешканці не мали доступу до правдивої інформації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганни Маляр на брифінгу.

"Для унеможливлення доступу до достовірної інформації окупанти знищують інфраструктуру зв'язку. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях вони демонтують елементи системи мобільного обладнання та вилучають Wi-Fi роутери, завдяки яким місцеві мешканці мали доступ до альтернативних джерел інформації", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше росіяни відключили інтернет у Новій Каховці Херсонської області та змушували місцевих "евакуюватися" нібито через загрозу обстрілів. До цього у Херсоні тиждень не було інтернету.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти демонтують обладнання з херсонського телецентру, щоб відрізати українських військових від зв'язку з партизанами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
Українські бійці повідомили про звільнення Снігурівки (відео)
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа