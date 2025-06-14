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Росіяни знищили у Запоріжжі хаб з гуманітаркою: 3 млн доларів збитків

Фото: росіяни знищили гуманітарний хаб у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вдарили по складу з гуманітарною допомогою у Запоріжжі в ніч на 14 червня. Збитки оцінили в 3 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів засновник громадської організації BELUGA UA Олександра Белюга, по складу вдарили три російські "Шахеди".

"Згоріло все. Ми тільки отримали пʼять фур допомоги, це сто тонн", - сказав він.

Збитки внаслідок ворожої атаки оцінюють у 3 млн доларів.

Команда BELUGA UA розпочала свою діяльність майже з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Організація надавала допомогу ВПО, на місцях "прильотів", мешканцям прифронтових зон.

BELUGA UA була партнером міжнародної організації World Central Kitchen в регіоні.
 

Удар по Запоріжжю 14 червня

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 58 дронів, сили ППО знешкодили 43 з них. Основні напрямки удару - Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Вночі армія РФ атакувала Запоріжжя дронами. За словами голови Запорізької ОВА, окупанти випустили по місту 14 "Шахедів". Через російську атаку у Запоріжжі пошкоджено авто, магазин і зупинку громадського транспорту, а також багатоповерхівки.

Крім того, внаслідок російського удару по Запоріжжю постраждали двоє поліцейських.

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ЗапоріжжяГуманітарна допомогаВійна в УкраїніАтака дронів