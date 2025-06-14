Росіяни знищили у Запоріжжі хаб з гуманітаркою: 3 млн доларів збитків

Російські окупанти вдарили по складу з гуманітарною допомогою у Запоріжжі в ніч на 14 червня. Збитки оцінили в 3 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Як розповів засновник громадської організації BELUGA UA Олександра Белюга, по складу вдарили три російські "Шахеди".
"Згоріло все. Ми тільки отримали пʼять фур допомоги, це сто тонн", - сказав він.
Збитки внаслідок ворожої атаки оцінюють у 3 млн доларів.
Команда BELUGA UA розпочала свою діяльність майже з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Організація надавала допомогу ВПО, на місцях "прильотів", мешканцям прифронтових зон.
BELUGA UA була партнером міжнародної організації World Central Kitchen в регіоні.
Цієї ночі росіяни випустили по Україні 58 дронів, сили ППО знешкодили 43 з них. Основні напрямки удару - Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.
Вночі армія РФ атакувала Запоріжжя дронами. За словами голови Запорізької ОВА, окупанти випустили по місту 14 "Шахедів". Через російську атаку у Запоріжжі пошкоджено авто, магазин і зупинку громадського транспорту, а також багатоповерхівки.
Крім того, внаслідок російського удару по Запоріжжю постраждали двоє поліцейських.
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