Росіяни знищили у Запоріжжі хаб з гуманітаркою: 3 млн доларів збитків

Як розповів засновник громадської організації BELUGA UA Олександра Белюга, по складу вдарили три російські "Шахеди".

"Згоріло все. Ми тільки отримали пʼять фур допомоги, це сто тонн", - сказав він.

Збитки внаслідок ворожої атаки оцінюють у 3 млн доларів.

Команда BELUGA UA розпочала свою діяльність майже з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Організація надавала допомогу ВПО, на місцях "прильотів", мешканцям прифронтових зон.

BELUGA UA була партнером міжнародної організації World Central Kitchen в регіоні.

