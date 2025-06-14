Удар по Запоріжжю: місто атакували 14 "Шахедів", є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram .

При цьому вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхових будинках.

Також, за словами голови ОВА, внаслідок атаки загорілося гуманітарне підприємство. Пошкоджено авто, магазин і зупинку громадського транспорту.

Атака на Запоріжжя

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявляв про щонайменше 5 ударів по Запоріжжю в ніч на 14 червня.

Він уточнював, що через атаку почалися пожежі. При цьому про постраждалих спочатку відомо не було.

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