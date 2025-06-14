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Удар по Запоріжжю: місто атакували 14 "Шахедів", є поранені

Запоріжжя, Субота 14 червня 2025 06:51
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Удар по Запоріжжю: місто атакували 14 "Шахедів", є поранені Фото: Запоріжжя атакували "Шахеди" (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в ніч на 14 червня атакували Запоріжжя 14 "Шахедами". Поранено поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram.

"За уточненою інформацією Запоріжжя атакували 14 ворожих "Шахедів". Отримали поранення двоє поліцейських", - розповів Федоров.

Фото: наслідки удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Він уточнив, що медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Також, за словами голови ОВА, внаслідок атаки загорілося гуманітарне підприємство. Пошкоджено авто, магазин і зупинку громадського транспорту.

При цьому вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхових будинках.

Фото: наслідки удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Атака на Запоріжжя

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявляв про щонайменше 5 ударів по Запоріжжю в ніч на 14 червня.

Він уточнював, що через атаку почалися пожежі. При цьому про постраждалих спочатку відомо не було.

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