Россияне уничтожили в Запорожье хаб с гуманитаркой: 3 млн долларов убытков

Как рассказал основатель общественной организации BELUGA UA Александра Белюга, по складу ударили три российских "Шахеда".

"Сгорело все. Мы только получили пять фур помощи, это сто тонн", - сказал он.

Убытки в результате вражеской атаки оценивают в 3 млн долларов.

Команда BELUGA UA начала свою деятельность почти с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. Организация оказывала помощь ВПЛ, на местах "прилетов", жителям прифронтовых зон.

BELUGA UA была партнером международной организации World Central Kitchen в регионе.

