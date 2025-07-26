Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі (фото)
У ніч на 26 липня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру. Одним із об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TeaHouse.
В ніч на 26 липня російські війська завдали комбінованого удару по Дніпропетровській області.
Фото: росіяни вдарили по чайному підприємству в Дніпрі (x.com/EuromaidanPR)
Як виявилось, під час нічної атаки ворожі повітряні цілі влучили у виробничу та складську частини чайного підприємства TeaHouse у Дніпрі.
"Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення. Зараз нам особливо важлива підтримка спільноти, адже разом ми сильніші", - йдеться в офіційній заяві компанії.
Як повідомили в компанії, жоден зі співробітників не постраждав. Однак масштаби руйнувань значні через що підприємство призупинило роботу та почало оцінку збитків.
Обстріл України 26 липня
Нагадаємо, що російські окупанти цієї ночі здійснили масовані атаки на кілька ключових міст України.
Так, зокрема Харків зазнав понад 20 ударів протягом трьох годин, у тому числі по місцях роботи рятувальників, які отримали поранення.
Також під вогнем опинилися Кам’янське та Дніпро. В Дніпрі, як відомо, за останніми даними, від ворожого обстрілу загинуло 3 людини.
Окрім того, у Сумській області, в місті Шостка, троє людей дістали поранення внаслідок обстрілів.
Зазначається, що Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.