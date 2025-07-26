Россияне уничтожили производство известного бренда чая в Днепре (фото)
В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру. Одним из объектов поражения стало предприятие по производству чая TeaHouse.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TeaHouse.
В ночь на 26 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области.
Фото: россияне ударили по чайному предприятию в Днепре (x.com/EuromaidanPR)
Как оказалось, во время ночной атаки вражеские воздушные цели попали в производственную и складскую части чайного предприятия TeaHouse в Днепре.
"Это испытание для TeaHouse, но мы твердо настроены двигаться дальше: оцениваем потери и ищем возможности для восстановления. Сейчас нам особенно важна поддержка сообщества, ведь вместе мы сильнее", - говорится в официальном заявлении компании.
Как сообщили в компании, ни один из сотрудников не пострадал. Однако масштабы разрушений значительны из-за чего предприятие приостановило работу и начало оценку ущерба.
Обстрел Украины 26 июля
Напомним, что российские оккупанты этой ночью осуществили массированные атаки на несколько ключевых городов Украины.
Так, в частности Харьков получил более 20 ударов в течение трех часов, в том числе по местам работы спасателей, которые получили ранения.
Также под огнем оказались Каменское и Днепр. В Днепре, как известно, по последним данным, от вражеского обстрела погибли 3 человека.
Кроме того, в Сумской области, в городе Шостка, три человека получили ранения в результате обстрелов.
Отмечается, что Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.
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