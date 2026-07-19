Росіяни знищили великий логістичний хаб на Київщині (фото)
Під час нічної атаки 19 липня російські загарбники влучили у логістичний хаб у Київській області, внаслідок чого виникла велика пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Ймовірно, атакованим логістичним центром був AMTEL у Бучанському районі.
За попередньою інформацією, через атаку постраждали двоє людей.
Близько 10:30 рятувальники локалізовали масштабну пожежу, що виникла внаслідок ворожої атак. Вогонь охопив дві складські будівлі на загальній площі близько 100 тисяч квадратних метрів.
Фото: наслідки удару РФ на Київщині (ДСНС)
До ліквідації пожежі залучено більше 200 рятувальників, 73 одиниці техніки, у тому числі 3 гелікоптери.
Обстріл України 19 липня
Нагадаємо, у ніч на 19 липня Росія атакувала Україну 41 ракетою та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику.
Основним напрямком удару був Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку та пожежі.
Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, також відомо про 15 постраждалих.
Також ми повідомляли, що завод та склади українського підприємства UKRTAC повністю знищені внаслідок ракетного удару Росії по Києву.
Детальніше про наслідки нічного удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.