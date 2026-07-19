Россияне уничтожили большой логистический хаб в Киевской области (фото)
Во время ночной атаки 19 июля российские захватчики попали в логистический хаб в Киевской области, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Вероятно, атакованным логистическим центром был AMTEL в Бучанском районе.
По предварительной информации, из-за атаки пострадали два человека.
Около 10:30 спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате вражеских атак. Огонь охватил два складских здания на общей площади около 100 тысяч квадратных метров.
Фото: последствия удара РФ в Киевской области (ГСЧС)
К ликвидации пожара привлечены более 200 спасателей, 73 единицы техники, в том числе 3 вертолета.
Обстрел Украины 19 июля
Напомним, в ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, в том числе почти всю баллистику.
Основным направлением удара был Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.
В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.
Также мы сообщали, что завод и склады украинского предприятия UKRTAC полностью уничтожены в результате ракетного удара России по Киеву.
Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.