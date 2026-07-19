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Россияне уничтожили большой логистический хаб в Киевской области (фото)

13:45 19.07.2026 Вс
1 мин
Для ликвидации масштабного пожара привлекали вертолеты
aimg Татьяна Степанова
Россияне уничтожили большой логистический хаб в Киевской области (фото) Фото: россияне уничтожили большой логистический хаб в Киевской области (Getty Images)
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Во время ночной атаки 19 июля российские захватчики попали в логистический хаб в Киевской области, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Вероятно, атакованным логистическим центром был AMTEL в Бучанском районе.

По предварительной информации, из-за атаки пострадали два человека.

Около 10:30 спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате вражеских атак. Огонь охватил два складских здания на общей площади около 100 тысяч квадратных метров.

Фото: последствия удара РФ в Киевской области (ГСЧС)

К ликвидации пожара привлечены более 200 спасателей, 73 единицы техники, в том числе 3 вертолета.

Обстрел Украины 19 июля

Напомним, в ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, в том числе почти всю баллистику.

Основным направлением удара был Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.

Также мы сообщали, что завод и склады украинского предприятия UKRTAC полностью уничтожены в результате ракетного удара России по Киеву.

Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

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