Росіяни знищили унікальну козацьку церкву на Херсонщині

Головне: Російський дрон 2 серпня знищив Свято-Введенську церкву в Бериславі на Херсонщині.

в Бериславі на Херсонщині. Храм, збудований у 1726 році без жодного металевого цвяха, був пам'яткою архітектури національного значення.

без жодного металевого цвяха, був пам'яткою архітектури національного значення. Церква вважалася унікальним зразком запорозького церковного зодчества та пережила 300 років історії.

та пережила 300 років історії. Після деокупації правобережної Херсонщини це була одна з небагатьох культових споруд, що залишалася неушкодженою.

Російський дрон спалив пам'ятку XVIII століття

Свято-Введенська церква згоріла 2 серпня після чергової атаки російських військ на Берислав. За попередніми даними, пожежу спричинив удар безпілотника.

Храм, відомий серед місцевих жителів як "дерев'яна церква", до останнього залишався чи не єдиною культовою спорудою на деокупованій частині Херсонської області, яка не зазнала серйозних пошкоджень від російських обстрілів.

Чим унікальна Свято-Введенська церква

Церкву звели у 1726 році з дуба. Її головною особливістю було те, що під час будівництва майстри не використали жодного металевого цвяха - усі конструкції скріплювали дерев'яними шпонками.

Храм є рідкісним зразком середньонаддніпрянської архітектурної школи та одним із небагатьох збережених прикладів запорозького церковного зодчества.

У 1785 році полтавські козаки перевезли споруду Дніпром у розібраному вигляді на плотах із Переволочної до фортеці Кизикермен, яка пізніше стала містом Берислав.

Спочатку церкву встановили в центрі міста та освятили на честь Воскресіння Христового. У 1853 році її перенесли на Введенське кладовище, після чого храм отримав сучасну назву - Свято-Введенська церква.

Пережила більшовиків і Другу світову, але не російське вторгнення

Після встановлення радянської влади храм закрили та використовували як склад. У певний період його навіть планували розібрати на дрова.

Богослужіння відновили під час Другої світової війни. Тоді навколо церкви німецькі військові облаштували військове кладовище.

Після початку повномасштабного вторгнення храм залишався в управлінні Новокаховської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату).

У серпні 2023 року Бериславська міська військова адміністрація зверталася до Міністерства культури з пропозицією повернути пам'ятку у державну власність, однак це питання так і не було вирішене.

За даними місцевої влади, настоятель храму Олександр Михайленко під час окупації співпрацював із російською адміністрацією, а після звільнення правобережної Херсонщини виїхав разом із російськими військами. Пізніше настоятелем церкви став священник Микола Понич.

Одна з найвідоміших дерев'яних церков України

Світлина Свято-Введенської церкви, зроблена фотографом Олегом Марчуком, увійшла до переліку найкращих робіт спеціальної номінації "Пам'ятки дерев'яної архітектури України" міжнародного фотоконкурсу "Вікі любить пам'ятки" у 2025 році.

Нині Берислав практично зруйнований постійними російськими обстрілами. За словами начальника міської військової адміністрації Олександра Алчієва, у місті залишаються лише близько 300 жителів.