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У Херсоні КАБи рознесли навчальний заклад, а на рятувальників полювали дрони РФ

21:42 31.07.2026 Пт
2 хв
Після удару будівля зазнала значних руйнувань, а під завалами опинилися люди
aimg Валерій Ульяненко
У Херсоні КАБи рознесли навчальний заклад, а на рятувальників полювали дрони РФ Фото: наслідки обстрілу навчального закладу у Херсоні (ДСНС)
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У п'ятницю, 31 липня, РФ вдарила керованими авіабомбами по навчальному закладу у Херсоні. Після цього окупанти намагалися атакувати рятувальників дронами, коли ті ліквідували наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та заяву Херсонської МВА.

"У Херсоні російські війська завдали удару КАБами по навчальному закладу. За попередньою інформацією, постраждали 5 людей - 3 жінок та 2 чоловіків", - розповіли рятувальники.

Внаслідок обстрілу будівля зазнала значних руйнувань, під завалами опинилися люди і сталася пожежа. Крім того, ударною хвилею та уламками пошкоджено шість багатоквартирних і п'ять приватних житлових будинків.

"На місці події рятувальники дістали з-під завалів чоловіка та передали його медикам. Під час ліквідації наслідків удару росіяни неодноразово намагалися атакувати рятувальників БпЛА. Внаслідок цього неподалік сталася пожежа у приватному 2-поверховому житловому будинку", - йдеться у заяві ДСНС.

Попри постійну загрозу повторних ударів, рятувальникам вдалося загасити пожежу.

Фото: наслідки обстрілу Херсона (ДСНС)

"Російські авіаудари по Херсону, на жаль, стали буденністю. Ворог цинічно знищує соціальну інфраструктуру. Сьогодні близько опівдні окупанти скинули кілька керованих авіабомб на середмістя. Пошкоджено навчальні заклади та житлові будинки", - зазначили в МВА.

Там також додали, що інформація щодо постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські окупанти атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктуру та навчальний заклад, є постраждалі.

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