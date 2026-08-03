Россияне уничтожили уникальную козацкую церковь в Херсонской области

Главное: Российский дрон 2 августа уничтожил Свято-Введенскую церковь в Бериславе Херсонской области.

в Бериславе Херсонской области. Храм, построенный в 1726 году без ни одного металлического гвоздя, был памятником архитектуры национального значения.

без ни одного металлического гвоздя, был памятником архитектуры национального значения. Церковь считалась уникальным образцом запорожского церковного зодчества и пережила 300 лет истории.

и пережила 300 лет истории. После деоккупации правобережной части Херсонской области это была одна из немногих культовых сооружений, которая оставалась невредимой.

Российский дрон сжег памятник XVIII века

Свято-Введенская церковь сгорела 2 августа после очередной атаки российских войск на Берислав. По предварительным данным, пожар нанес удар беспилотника.

Храм, известный среди местных жителей как "деревянная церковь", до последнего оставался едва ли не единственным культовым сооружением на деоккупированной части Херсонской области, которое не получило серьезных повреждений от российских обстрелов.

Чем уникальна Свято-Введенская церковь

Церковь построили в 1726 году из дуба. Ее главной особенностью было то, что при строительстве мастера не использовали ни одного металлического гвоздя - все конструкции скрепляли деревянными шпонками.

Храм является редким образцом среднеднепровской архитектурной школы и одним из немногих сохранившихся примеров запорожского церковного зодчества.

В 1785 году полтавские козаки перевезли постройку по Днепру в разобранном виде на плотах из Переволочной в крепость Кизикермен, которая позже стала городом Берислав.

Сначала церковь установили в центре города и освятили в честь Воскресения Христова. В 1853 году ее перенесли на Введенское кладбище, после чего храм получил современное название - Свято-Введенская церковь.

Пережила большевиков и Вторую мировую, но не российское вторжение

После установления советской власти храм был закрыт и использовался как склад. В какой-то период его даже планировали разобрать на дрова.

Богослужение было возобновлено во время Второй мировой войны. Тогда вокруг церкви германские военные обустроили военное кладбище.

После начала полномасштабного вторжения, храм оставался в управлении Новокаховской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата).

В августе 2023 года Бериславская городская военная администрация обращалась в Министерство культуры с предложением вернуть памятку в государственную собственность, однако этот вопрос так и не был решен.

По данным местных властей, настоятель храма Александр Михайленко во время оккупации сотрудничал с российской администрацией, а после освобождения правобережной части Херсонской области выехал вместе с российскими войсками. Позже настоятелем церкви стал священник Николай Поныч.

Одна из самых известных деревянных церквей Украины

Фотография Свято-Введенской церкви, сделанная фотографом Олегом Марчуком, вошла в перечень лучших работ специальной номинации "Достопримечательности деревянной архитектуры Украины" международного фотоконкурса "Вики любит памятники" в 2025 году.

В настоящее время Берислав практически разрушен постоянными российскими обстрелами. По словам начальника городской военной администрации Александра Алчиева, в городе остаются всего около 300 жителей.