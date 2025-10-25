Росіяни знищили ще один вітрогенератор у Краматорську: це вже третій за тиждень

Зазначимо, що це вже третя атака на вітряки поблизу Краматорська за тиждень. Загалом російські окупанти посилюють дронові теракти в місті та біля нього. Так, 24 жовтня росіяни спробували атакувати дроном пасажирський поїзд біля Краматорська. На щастя, цілі досягти ворогу не вдалося.

А 23 жовтня посеред Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова (Грамова) та оператор Євген Кармазін. Окупанти вдарили по них дроном, цілеспрямовано цілячи в автомобіль репортерів.