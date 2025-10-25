RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне уничтожили еще один ветрогенератор в Краматорске: это уже третий за неделю

Иллюстративное фото: россияне усилили дроновые атаки на Краматорск (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты атаковали очередной ветряной генератор под Краматорском в Донецкой области. Это уже третья такая атака за эту неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Краматорского городского совета.

Отмечается, что оккупанты во второй половине дня атаковали ветряную турбину ударным беспилотником. Обошлось без пострадавших.

"Сегодня, 26 октября в 17:28, с использованием ударного БПЛА, оккупанты нанесли удар по ветряной турбине. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем окончательные последствия", - сказано в сообщении.

Фото: Краматорский городской совет

 

Отметим, что это уже третья атака на ветряки вблизи Краматорска за неделю. В целом российские оккупанты усиливают дроновые теракты в городе и возле него. Так, 24 октября россияне попытались атаковать дроном пассажирский поезд возле Краматорска. К счастью, цели достичь врагу не удалось.

А 23 октября посреди Краматорска погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин. Оккупанты ударили по ним дроном, целенаправленно целясь в автомобиль репортеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскВойна в Украине