Россияне уничтожили еще один ветрогенератор в Краматорске: это уже третий за неделю

Отметим, что это уже третья атака на ветряки вблизи Краматорска за неделю. В целом российские оккупанты усиливают дроновые теракты в городе и возле него. Так, 24 октября россияне попытались атаковать дроном пассажирский поезд возле Краматорска. К счастью, цели достичь врагу не удалось.

А 23 октября посреди Краматорска погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин. Оккупанты ударили по ним дроном, целенаправленно целясь в автомобиль репортеров.