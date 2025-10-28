Росіяни знищили найстаріший храм Покровського району: що про нього відомо

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Покровського вікаріатства .

Вогонь спалахнув після ударів у ніч проти 27 жовтня. За попередніми даними, постраждалих немає.

Що відомо про Покровський храм у Гришиному

Покровський храм у Гришине був зведений у 1804 році і вважається найстарішою церквою Покровського району. Його історія сягає ще козацьких часів - поселення Гришине виникло як один із зимівників Самарської паланки наприкінці XVI століття.

Будівля храму - пам’ятка архітектури державного значення. У радянський період церкву закрили й перетворили на зерносховище, а відновити її вдалося лише наприкінці 1980-х. У 2005 році храм освятив митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон.

Святиня належала до УПЦ (Московського патріархату) і вже не вперше ставала мішенню російських обстрілів.