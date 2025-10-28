ua en ru
Вт, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Росіяни знищили найстаріший храм Покровського району: що про нього відомо

Вівторок 28 жовтня 2025 17:42
UA EN RU
Росіяни знищили найстаріший храм Покровського району: що про нього відомо Фото: Покровський храм у Гришиному (Відділ культури Покровського району)
Автор: Тетяна Веремєєва

У селі Гришине Покровського району Донецької області внаслідок російського обстрілу загорівся храм Покрови Божої Матері.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Покровського вікаріатства.

Вогонь спалахнув після ударів у ніч проти 27 жовтня. За попередніми даними, постраждалих немає.

Що відомо про Покровський храм у Гришиному

Покровський храм у Гришине був зведений у 1804 році і вважається найстарішою церквою Покровського району. Його історія сягає ще козацьких часів - поселення Гришине виникло як один із зимівників Самарської паланки наприкінці XVI століття.

Будівля храму - пам’ятка архітектури державного значення. У радянський період церкву закрили й перетворили на зерносховище, а відновити її вдалося лише наприкінці 1980-х. У 2005 році храм освятив митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон.

Святиня належала до УПЦ (Московського патріархату) і вже не вперше ставала мішенню російських обстрілів.

Нагадаємо, українські десантники зі складу 82-ї бригади звільнили село Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Під час штурму вони вступили в бій із понад 60 російськими військовими, більшість із яких ліквідовано, частину взято в полон.

Також ми розповідали, що російське командування формує штурмові роти з жінок на Покровському напрямку через великі втрати особового складу. Жінок залучають як до штурмів, так і для розвідки під виглядом цивільних, при цьому їхнє життя залежить від "милості" командирів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна в Україні
Новини
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Опалювальний сезон в Україні: 13 областей уже підключають тепло до будинків
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію