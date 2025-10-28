Россияне уничтожили старейший храм Покровского района: что о нем известно
В селе Гришино Покровского района Донецкой области в результате российского обстрела загорелся храм Покрова Божьей Матери.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Покровского викариатства.
Огонь вспыхнул после ударов в ночь на 27 октября. По предварительным данным, пострадавших нет.
Что известно о Покровском храме в Гришино
Покровский храм в Гришино был возведен в 1804 году и считается старейшей церковью Покровского района. Его история уходит еще в казацкие времена - поселение Гришино возникло как один из зимовников Самарской паланки в конце XVI века.
Здание храма - памятник архитектуры государственного значения. В советский период церковь закрыли и превратили в зернохранилище, а восстановить ее удалось лишь в конце 1980-х. В 2005 году храм освятил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.
Святыня принадлежала к УПЦ (Московского патриархата) и уже не впервые становилась мишенью российских обстрелов.
Напомним, украинские десантники из состава 82-й бригады освободили село Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Во время штурма они вступили в бой с более 60 российскими военными, большинство из которых ликвидировано, часть взята в плен.
Также мы рассказывали, что российское командование формирует штурмовые роты из женщин на Покровском направлении из-за больших потерь личного состава. Женщин привлекают как к штурмам, так и для разведки под видом гражданских, при этом их жизнь зависит от "милости" командиров.