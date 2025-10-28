Россияне уничтожили старейший храм Покровского района: что о нем известно

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Покровского викариатства .

Огонь вспыхнул после ударов в ночь на 27 октября. По предварительным данным, пострадавших нет.

Что известно о Покровском храме в Гришино

Покровский храм в Гришино был возведен в 1804 году и считается старейшей церковью Покровского района. Его история уходит еще в казацкие времена - поселение Гришино возникло как один из зимовников Самарской паланки в конце XVI века.

Здание храма - памятник архитектуры государственного значения. В советский период церковь закрыли и превратили в зернохранилище, а восстановить ее удалось лишь в конце 1980-х. В 2005 году храм освятил митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

Святыня принадлежала к УПЦ (Московского патриархата) и уже не впервые становилась мишенью российских обстрелов.