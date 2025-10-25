ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Десантники ЗСУ звільнили ще одне село в районі Покровська

Україна, Субота 25 жовтня 2025 16:05
Десантники ЗСУ звільнили ще одне село в районі Покровська
Автор: Наталія Кава

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Під час штурмових дій наші воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб", - йдеться в повідомленні Генштабу.

У результаті більшості окупантів завдано непоправних втрат, частину взято в полон.

Сухецьке знаходиться за 12 кіломтерів від Покровська.
Ситуація біля Покровська

Нещодавно російська ДРГ зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних. Проте українські військові виявили окупантів і ліквідували їх у приміщенні залізничного вокзалу.

Також ми писали, що за вересень втрати ворога в піхоті на Покровському напрямку зросли майже на 30%. У вересні в смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ втрати росіян у піхоті зросли майже на 30%. Так, минулого місяця українські військові на даному напрямку знешкодили 1851 окупанта.

Раніше у Генштабі заявляли, що на Покровському напрямку триває запекла оборонна операція України. Російські війська зазнають колосальних втрат, намагаючись прорватися до міста.

Як зазнали в штабі, на території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони.

