Десантники ЗСУ звільнили ще одне село в районі Покровська

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Під час штурмових дій наші воїни вступили в запеклий бій із противником чисельністю понад 60 осіб", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Ситуація біля Покровська

Нещодавно російська ДРГ зуміла проникнути в центр Покровська та вбила декількох цивільних. Проте українські військові виявили окупантів і ліквідували їх у приміщенні залізничного вокзалу.

Також ми писали, що за вересень втрати ворога в піхоті на Покровському напрямку зросли майже на 30%. У вересні в смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ втрати росіян у піхоті зросли майже на 30%. Так, минулого місяця українські військові на даному напрямку знешкодили 1851 окупанта.

Раніше у Генштабі заявляли, що на Покровському напрямку триває запекла оборонна операція України. Російські війська зазнають колосальних втрат, намагаючись прорватися до міста.

Як зазнали в штабі, на території Покровського району Донецької області Сили оборони України проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони.