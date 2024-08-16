Росіяни знищили єдину в Україні "зелену школу" (відео)

Сьогодні першу та єдину в Україні "зелену школу" в Україні знищили росіяни. Вона була створена за допомоги уряду Фінляндії на базі школи №21 в Антонівці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на начальника Херсонської МВА Романа Мрочко.
За пів дня 16 серпня російські окупанти двічі атакували навчальний заклад, завдавши суттєвих пошкоджень та непоправної шкоди.
Мрочко нагадав, що школа прийняла своїх перших дві сотні учнів у 2016 році. Її збудували за європейськими принципами енергозбереження.
Заклад мав сучасну систему очищення повітря - рекуперацію, яка була встановлена на стелі. Всередині кабінетів та коридорів не було труб та батарей, адже теплом школу забезпечували сонячні батареї, які були розташовані на її даху.
"На відео - якою була і який вигляд має зараз унікальна "зелена школа" в Антонівці після низки терористичних атак російських окупантів", - написав у своєму дописі у Facebook Мрочко, оприлюднивши відео із порівнянням навчального закладу "до" та "зараз".
О 14:17 стало відомо, що рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл, намагаючись загасити пожежу на Херсонщині. Про це повідомили в ДСНС.
О 14:43 Мрочко зазначив, що це були ті рятувальники, які ліквідовували пожежу у "зеленій школі".
Загарбники продовжують систематично обстрілювати регіон, частина якого досі знаходиться під російською окупацією ще з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Російські удари переважно спрямовані на цивільну інфраструктуру, звичайних громадян та їх домівки, а також на волонтерів, які продовжують допомагати місцевим жителям. Нещодавно окупанти під час чергової атаки пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку.
Також ми повідомляли, що 10 серпня у Кіндійці ворог з дрона скинув вибухівку на авто, в якому перебувала родина.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.