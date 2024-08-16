Росіяни знищили єдину в Україні "зелену школу" (відео)

За пів дня 16 серпня російські окупанти двічі атакували навчальний заклад, завдавши суттєвих пошкоджень та непоправної шкоди.

Мрочко нагадав, що школа прийняла своїх перших дві сотні учнів у 2016 році. Її збудували за європейськими принципами енергозбереження.

Заклад мав сучасну систему очищення повітря - рекуперацію, яка була встановлена на стелі. Всередині кабінетів та коридорів не було труб та батарей, адже теплом школу забезпечували сонячні батареї, які були розташовані на її даху.

"На відео - якою була і який вигляд має зараз унікальна "зелена школа" в Антонівці після низки терористичних атак російських окупантів", - написав у своєму дописі у Facebook Мрочко, оприлюднивши відео із порівнянням навчального закладу "до" та "зараз".

О 14:17 стало відомо, що рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл, намагаючись загасити пожежу на Херсонщині. Про це повідомили в ДСНС.

О 14:43 Мрочко зазначив, що це були ті рятувальники, які ліквідовували пожежу у "зеленій школі".