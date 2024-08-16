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Россияне уничтожили единственную в Украине "зеленую школу" (видео)

Фото: "зеленая школа" в Антоновке (most.ks ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня первую и единственную в Украине "зеленую школу" в Украине уничтожили россияне. Она была создана при помощи правительства Финляндии на базе школы №21 в Антоновке.

За пол дня 16 августа российские оккупанты дважды атаковали учебное заведение, нанеся существенные повреждения и непоправимый ущерб.

Мрочко напомнил, что школа приняла свои первые две сотни учеников в 2016 году. Ее построили по европейским принципам энергосбережения.

Заведение имело современную систему очистки воздуха - рекуперацию, которая была установлена на потолке. Внутри кабинетов и коридоров не было труб и батарей, ведь теплом школу обеспечивали солнечные батареи, расположенные на ее крыше.

"На видео - какой была и как выглядит сейчас уникальная "зеленая школа" в Антоновке после ряда террористических атак российских оккупантов", - написал в своем сообщении в Facebook Мрочко, обнародовав видео со сравнением учебного заведения "до" и "сейчас".

В 14:17 стало известно, что спасатели попали под повторный вражеский обстрел, пытаясь потушить пожар в Херсонской области. Об этом сообщили в ГСЧС.

В 14:43 Мрочко отметил, что это были те спасатели, которые ликвидировали пожар в "зелёной школе".

Российские обстрелы Херсонской области

Захватчики продолжают систематически обстреливать регион, часть которого по-прежнему находится под российской оккупацией еще с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Российские удары преимущественно направлены на гражданскую инфраструктуру, обычных граждан и их дома, а также на волонтеров, продолжающих помогать местным жителям. Недавно оккупанты во время очередной атаки повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, автомобиль спасателей и сельхозтехнику.

Также мы сообщали, что 10 августа в Киндейке враг с дрона сбросил взрывчатку на авто, в котором находилась семья.

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