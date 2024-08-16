Россияне уничтожили единственную в Украине "зеленую школу" (видео)

За пол дня 16 августа российские оккупанты дважды атаковали учебное заведение, нанеся существенные повреждения и непоправимый ущерб.

Мрочко напомнил, что школа приняла свои первые две сотни учеников в 2016 году. Ее построили по европейским принципам энергосбережения.

Заведение имело современную систему очистки воздуха - рекуперацию, которая была установлена на потолке. Внутри кабинетов и коридоров не было труб и батарей, ведь теплом школу обеспечивали солнечные батареи, расположенные на ее крыше.

"На видео - какой была и как выглядит сейчас уникальная "зеленая школа" в Антоновке после ряда террористических атак российских оккупантов", - написал в своем сообщении в Facebook Мрочко, обнародовав видео со сравнением учебного заведения "до" и "сейчас".



В 14:17 стало известно, что спасатели попали под повторный вражеский обстрел, пытаясь потушить пожар в Херсонской области. Об этом сообщили в ГСЧС.

В 14:43 Мрочко отметил, что это были те спасатели, которые ликвидировали пожар в "зелёной школе".