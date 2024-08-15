Війська РФ вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Херсонській області

Російські окупанти обстріляли об'єкти критичної інфраструктури у Херсонській області. Також під ударом ворога були будинки, газопровід та авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Прокудін зазначив, що в ніч на 15 серпня сили протиповітряної оборони знищили у Херсонській області вісім "Шахедів".

Російські загарбники атакували об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі, а також житлові квартали, зокрема 16 приватних будинків. Як повідомив голова Херсонської ОВА, окупанти пошкодили газопровід, господарські споруди, гаражі, автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися щонайменше 15 населених пунктів Херсонської області, зокрема і місто Херсон.

Нічний обстріл України

Зазначимо, що цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну. Загарбники випустили по Україні 29 "Шахедів", а також три керовані авіаційні ракети Х-59. Захисники знищили всі ворожі дрони.

ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски "Шахедів" ще з вечора 14 серпня. Вночі вибухи пролунали у Київській області, а також у Полтавській та Черкаській областях. У мережі писали про нібито роботу ППО.

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